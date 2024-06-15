Bursa'da Bayram Öncesi Asayiş Denetimleri - Son Dakika
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Bursa'da Bayram Öncesi Asayiş Denetimleri

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde adeta kuş uçurtmadı. Şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapan ekipler bayram boyunca da görev alacak. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı bölgelerde denetimler yaparak bölgede güvenliği sağlamak için çalışacak. Sivil olarak görev yapan güven timleri ise yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı şekilde görev alacak. Bursa'nın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram boyunca 29 bin 242 kolluk kuvveti görev alacak.

15.06.2024 09:35
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Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde adeta kuş uçurtmadı. Şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapan ekipler bayram boyunca da görev alacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak adeta bölgede kuş uçurtmadı. Ekipler, bayram alışverişine çıkan vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7/24 görev yapacak.

Sivil olarak görev yapan, zaman zaman da kılıktan kılığa giren güven timleri de yaya trafiğinin yoğun yaşandığı noktalarda yaya devriye atarak yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı şekilde görev alıyor. Bursa'nın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram boyunca 29 bin 242 kolluk kuvveti görev alacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bayram Öncesi Asayiş Denetimleri - Son Dakika

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