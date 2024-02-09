Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire evinde ölü bulundu

Bursa\'da Çekirge Devlet Hastanesi\'nde görevli hemşire evinde ölü bulundu

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli 43 yaşındaki hemşire Selime Şentürk, evinde ölü bulundu. Şentürk'ün astım hastası olduğu ve 15 gün boyunca hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.02.2024 10:40
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Bursa'da kendisinden haber alınamayan Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli 43 yaşındaki hemşire evinde ölü bulundu.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kızılcıkdibi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin kan alma bölümünde çalışan Selime Şentürk'ün yakınları kendisinden haber alamadı. Defalarca telefonunu aramasına rağmen, Selime Şentürk telefonu açmayınca kız kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri Çekirge Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Selime Şentürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Hemşire Selime Şentürk'ün astım hastası olduğu ve Çekirge Devlet Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümünde 15 gün tedavi gördüğü öğrenildi. Selime Mutlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebi öğrenilmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. Şentürk'ün ölümü hastanedeki çalışma arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika


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