Bursa\'da Cinayet Girişimi: Anne Yaralı, Şüpheli Kendine Zarar Verdi

Bursa'da iddiaya göre psikolojik sorunları olan adam, önce aynı evde yaşadığı annesini bıçakla ağır yaraladı. Kendini sokağa atan anne yardım çığlıkları atarken, şüpheli ise önce kendini bıçakladı, daha sonra ise yol kenarında bulunan ticari taksinin camına kafa attı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan İsmail S., evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cinnet geçirerek annesi Ayşe S.'yi bıçakladı. Şüpheli İsmail S., daha sonra kendini bıçakladı. Kendini dışarı atan anne Ayşe S., bağırarak yardım istedi. Bağırışları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kendini bıçaklayan İsmail S., park halinde olan ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine bir süre direnen İsmail S., etkisiz hale getirildi. İsmail S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA