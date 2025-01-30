Bursa'da Cinayet: Koca, Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da Cinayet: Koca, Eşini Boğarak Öldürdü

Boşanma aşamasında eşi Seher'i kıskançlık nedeniyle öldüren Turgay Kındaç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

30.01.2025 17:47
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"Sevgili eşim, mekanı cennet olsun" sözleri iyi hal indirimine yetmedi

Kan donduran cinayet failinden mahkemede nutku kesen sözler

Eşini iple öldürmeden önce Google'da arama yapmıştı, cinayetin duruşmasında arkasından rahmet okudu

"Sevgili eşimi sevgi ve saygı ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" sözleri ceza indirimine yetmedi

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı başına merdaneyle vurduktan sonra iple boğarak öldüren öldürmeden öncede arama motoru Google'da "İple insan öldürmek ne kadar sürer" diye arama yapan Turgay Kındaç (48), 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında "Değerli eşimi sevgi ve saygı ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" diyen tutuklu sanığın bu sözleri ceza indirimine yetmedi.

Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç ile tartışmaya başlayınca eşinin kardeşine, 'Ablanı öldürürüm' diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Turgay Kındaç cinayetten bir gün sonra Şehir Meydanı'nda gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü belirterek, "Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Eşini öldürdükten sonra telefonu satmış

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Seher Kındaç'ın otopsi raporuna yer verildi. Yayınlanan raporda merdane ile başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden tutuklu sanık eşi Turgay Kındaç'a 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Eşini öldürdükten sonra, cep telefonu ve kredi kartını alan sanığın, karttan para çektiği ve cep telefonunu da satan Turgay Kındaç'a 'Nitelikli yağma' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından da 15 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, Turgay Kındaç'ın eşini öldürmeden önce Google'da, "İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir" diye arama yaptığı ortaya çıktı.

"Kıskançlık nedeniyle öldürdüm"

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan Kındaç, duruşma salonundaki 2 oğlundan özür dileyerek yaptığı savunmada, "Eşimi çok seviyorum, kıskançlık nedeniyle öldürdüm, İş yerinden M. isimli bir arkadaşına fotoğraf ve kalp yollamıştı. Kıskançlık yaşadım. Onunla birliktelik yaşadığını düşünerek telefonunu kontrol ettim. Bunları kabul etmeyi göze aldım. Ona olan sevgimi ispat etmek için olay günü çamaşır suyu içip, fare zehri yedim. Tartışmaya devam ederken, eşim bana tahrik edici, aşağılayıcı cümleler kullandı. Mutfakta, çaydanlığın üzerinde bulunan beyaz bezi görünce Seher'i yere yatırıp, bez ile boğarak öldürdüm. Bunları hak etmemiştim" dediği öğrenildi.

Duruşmada konuşan çiftin oğlu Hüseyin Kındaç (24), evlenmeden 3 ay önce evden ayrıldığını ve ailesinden ayrı yaşamaya başladığını belirterek, "Borçları, borçla kapatıyordu. Annemin kartlarını kullanıyordu. Eve sürekli icra geliyordu. Evin geçimine artık yardımcı olmuyordu. Bu adam, şiddete meyilli bir insandı. Zamanında annemi demir sopayla dövmüş, annem bunu bize sonradan söylemişti" diye konuştu.

Çiftin diğer oğlu Hürcan Kındaç ise ifadesinde, "Annemden M.'yi duymuştum. M., anneme 'Abla' diye hitap ederdi. Bunları annem bize söylerdi. Sanık, annemin telefonunu alıp, sürekli oradaki hesaplardan harcama yapıyordu. Annem bana telefonunu verirdi. Şifresine kadar bilirdim. Kötü şeyleri yoktu. Annem telefonunu, babam kartları almasın, harcama yapmasın diye saklıyordu" diye konuştu.

Sanığın her 2 oğlu da şikayetçi olurken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı bir ileri tarihe erteledi.

"Değerli eşimi sevgi ve saygı ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun"

Turgay Kındaç'ın avukatı Hakan Gündoğdu müvekkilinin 25 senelik evli olduğunu, bir gün dahi eşine şiddet uygulamayan bir insanın, bir anda eşini öldürme kararı almasının altında muhakkak bir sebep yatması gerektiğini savundu. Tutuklu sanığın, eşinin, olaydan önce kendisini aldattığına yönelik beyanları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Gündoğdu, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Bursa Adliyesinde görülen karar davasında Kındaç'ı 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığa son sözünü sordu. Kındaç yaptığı son savunmada "Hakim Bey, değerli eşimi sevgi ve saygı ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Ben sizin huzurunuzda nasıl suçluysam, eşimin, gözlerime bakarak bana aldattığını söylemesi de bir suçtu. Keşke hiç yaşanmasaydı" dedi. Bu sözler etkili olmadı ve Mahkeme heyeti tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı. Sanığın, 'Yağma' suçundan ise maktulün eşi olması nedeniyle, cezalandırılmasına yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Cinayet: Koca, Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika

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