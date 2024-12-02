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Bursa'da Cinayet ve İntihar!

Bursa\'da Cinayet ve İntihar!

Kadına 8 el ateş ederek ölümüne sebep olan şahıs, aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

02.12.2024 11:29
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Bursa'da durağa yürüyen kadına 8 el ateş ederek ölümüne sebep olan şahıs aynı tabanca ile intihar etti. Sabah gün ağarmadan gerçekleşen olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken her iki şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatte evden çıkıp otobüs durağına doğru yürüyen Selma Tarcan'ı (46) takip eden Yücel Kömlek (51), kadın durağa yaklaştığı sırada arkasından 8 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tarcan olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının öldüğünden emin olduktan sonra aynı tabancayı başına dayayan Yücel Kömlek aynı yerde canına kıydı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Selma Tarcan ile Yücel Kömlek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tercan ile Kömlek'in cenazeleri Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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