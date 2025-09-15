Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti - Son Dakika
Bursa'da Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

15.09.2025 10:25  Güncelleme: 12:34
Oyun parkında oynayan bir çocuk yorgun mermi ile yaralandı, polis soruşturmaya başladı.

Bursa'da oyun parkında oynayan 7-8 yaşlarındaki bir çocuk, yorgun merminin hedefi oldu.

Olay, dün 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oyun oynarken aniden yere yığılan 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun vurulduğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuğun kalçasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılırken, yaralı çocuk ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kurşunun hangi silahtan ateşlendiğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

7 yaşındaki çocuk, parkta oyun oynarken kanlar içinde kaldı
Kaynak: İHA

