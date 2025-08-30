Bursa'da Çocuk Darp Eden Şahsı Kameralar Yakaladı - Son Dakika
Bursa'da Çocuk Darp Eden Şahsı Kameralar Yakaladı

Haberin Videosunu İzleyin
30.08.2025 15:17  Güncelleme: 15:34
Haber Videosu

Yıldırım'da iki çocuğu darp eden Yusuf K. güvenlik kameralarına yakalanarak yakalandı.

Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta iddiaya göre, Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık'ı darp etti.

ÇOCUĞUN KOLUNU KIRDI

Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.

İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı

DEHŞET KAMERADA

Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

İlçeyi ayaklandıran olay! Kocaman adam, 6 yaşlarında iki çocuğa dehşeti yaşattı

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yı kısa sürede yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılırken, Kaya'nın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, bursa, Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Çocuk Darp Eden Şahsı Kameralar Yakaladı
