Bursa\'da Çocukların Torpil Atması Sonucu Yangın Çıktı

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Bursa'da "eğlence olsun" diye torpil atan çocuklar makilik alanda yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken facia ucuz atlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çocukların "eğlence olsun" diye attıkları torpiller makilik alanda yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Çocuklar da aileleri tarafından uyarılırken facia son anda atlatıldı. - BURSA