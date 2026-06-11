Bursa'da Dev Narkotik Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Dev Narkotik Operasyonu

Bursa\'da Dev Narkotik Operasyonu
11.06.2026 10:40
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Orhangazi'de düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı, adli süreç devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli olarak Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen, helikopter ve özel harekat destekli dev narkotik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki süreçleri devam ediyor. Operasyon kapsamında yakalanan 52 şüpheliden kalan 29 kişi de bu sabah Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçeye ve çevre bölgelere uyuşturucu madde getirerek satış yaptığı değerlendirilen ve kamuoyunda "sokak torbacısı" olarak bilinen şahıslara yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işledikleri öne sürülen toplam 52 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik önceki gün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Orhangazi başta olmak üzere Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa narkotik şube ekipleri tarafından yapılan ve helikopter ile özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Orhangazi'de basılan 45 adreste arama gerçekleştirildi ve 52 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ilk grup olan 23 kişi dün sabah Orhangazi Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 23 kişiden 17'si tutuklanırken 1 kişi savcılıktan serbest bırakıldı, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan kalan 29 şüpheli ise bu sabah saatlerinde Orhangazi Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınacak olan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Orhangazi, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Dev Narkotik Operasyonu - Son Dakika

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