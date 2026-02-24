Bursa'da Dilenci Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika
Bursa'da Dilenci Kadınlar Arasında Kavga

24.02.2026 20:23
Bursa'da dilenci kadınlar yer meselesi yüzünden kavgaya tutuştu, kucaktaki bebek yere düştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dilenci kadınlar arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı. Kavga sırasında kucağından yere düşen bebeğin korku yaşadığı anlar dikkat çekti.

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlardan birinin kucağında bulunan bebek yere düşerek ağlamaya başladı. Bebeğin yerde kalmasına rağmen kadınların kavgayı sürdürmesi çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşanan o anlar, bölgede bulunan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerine saldırdığı ve bebeğin yere düştükten sonra ağladığı anlar yer aldı. - BURSA

