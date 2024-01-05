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Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaptı: Pilot hafif yaralı - Son Dakika
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Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaptı: Pilot hafif yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve sadece maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

05.01.2024 - 18:03,
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlaya mecburi iniş yapan eğitim uçağının enkazı, dron ile görüntülendi.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Havalimanı'ndan kalktıktan sonra sırayla Yunuseli Havalimanı ve Sivrihisar'a uğrayan eğitim uçağı, Yenişehir Havalimanı'na dönmek için yola çıktı. Havalimanına yaklaştığı esnada kırama uğrayan uçağın pilotu Mehmet Akif Öztürk, boş araziye acil inişe geçti. Araziye inişi esnasında hendeğe takılan uçak, küçük çaplı maddi hasan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilot Mehmet Akif Öztürk, her ihtimale karşı kontrol amaçlı Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yaşandığı olay yerine, havadan dron ile görüntülendi. Pilotun yaşadığı olumsuzluğa rağmen soğuk kanlılıkla uçağı indirmeye çalışmış olması gözler önüne serildi.

Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi Ferdi Tercanlıoğlu, "Bizde tek uçuş yapan öğrencimiz. Yenişehir Havalimanı'ndan kalkıp, Yunuseli Havalimanı'na iniyor. Oradan da havalandıktan sonra Sivrihirsar'a iniş yapıyor. Son olarak oradan da kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken bu araziye acil iniş yapıyor. Şu an neden iniş yaptığına dair bilgimiz yok. Hendeğe takılmamış olsaydı rahat bir şekilde araziye iniş yapabilirdi. Pilotun sağlık durumunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak yine de kontrol için hastaneye götürüldü. Sadece maddi hasar meydana geldi" dedi. - BURSA

Bursa\'da eğitim uçağı mecburi iniş yaptı: Pilot hafif yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaptı: Pilot hafif yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaptı: Pilot hafif yaralı - Son Dakika
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