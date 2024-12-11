Bursa'da Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı

Bursa\'da Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı

Bursa'da çıkan kavgada 2 garson ve 1 güvenlik görevlisi yaralandı, saldırgan ve babası tutuklandı.

11.12.2024 14:11
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Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan tartışmada 2 garson ve 1 güvenlik görevlisini silahla yaralayan 26 yaşındaki gencin babası, 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçundan ilk duruşmada tutuklanırken, kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 23 Eylül 2023'te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan ParkOra Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına müşteri olarak giden 26 yaşındaki Mertcan Akça, garsonlardan Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile yaşadığı tartışma sonrası yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 garson yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Efendi Doğan da (45) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan genç olay yerinden aracıyla kaçtı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kimliği tespit edilen Akça'nın il dışına kaçtığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa'ya günler sonra dönen Mertcan Akça'yı 28 Ocak'ta bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakaladı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasıyla birlikte kaçmış

Soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Akça'nın tartıştığı güvenlik görevlisine önce tokat attığını, ardından kalabalığa rağmen çalışanlara ateş ettiğini tespit etti. Yaralama olayına karışan şüphelinin kaçtığı otomobilde babası Köksal Akça'nın da olduğu öğrenildi. Görüntülerde; Mertcan Akça'nın, sipariş nedeniyle tartıştığı garsonlar ile kavga ettiği, arbedeyi Akça'nın babası Köksal Akça'nın ayırmaya çalıştığı görüldü. Mertcan Akça'nın tabancayla ateş edip, garsonları ve güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra, babasıyla birlikte otomobile binip kaçtığı, mekanın diğer garsonlarının peşlerinden sandalye fırlattıkları da görüntülere yansıdı.

İlk duruşmaya çıktılar

Şüpheliler hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba-oğul, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya çıktı. Sanıklar ilk duruşmada ifade vermezken Köksal Akça, davanın ilk duruşmasında, 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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