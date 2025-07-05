Bursa\'da eşi bıçaklayarak öldüren koca, müebbet hapis cezası aldı

Bursa'da bir süre önce evi terk eden eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Hakkı Koca'nın davasında karar açıklandı. 4 çocuk annesi Leyla Koca'yı gözünü kırpmadan bıçaklayan koca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Leyla Koca'nın çocukları babalarından şikayetçi olmamışlardı.

Kan donduran olay, 31 Ağustos 2023 günü Mudanya yolu Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde yaşandı. Aracın içinde tartıştığı eşi Leyla Koca'nın otomobilden inerek kaçmaya çalıştığını gören Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla peşinden koşup 4 kez bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlı Hakkı Koca ise olay yerinde vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Koca, emniyetteki ifadesinde, "Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendim, tartıştık. Hakaret etti, araçtan inip kaçınca peşinden gittim, bıçakladım. Sonrasını hatırlamıyorum" demişti.

Cinayetten 3 ay önce bir televizyon programına çıkan çiftin burada da tartıştıkları, Hakkı Koca'nın stüdyoda eşinin üzerine yürüdüğü anların kameralara yansıdığı ortaya çıktı. Programda Leyla Koca'nın "O arsayı sana vermiyorum" demesine sinirlenen Hakkı Koca'nın, "Dengesiz konuşma!" diyerek agresif tavırlar sergilediği görüldü.

Mahkemede "pişmanım" dedi, ceza indirimi aldı

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Hakkı Koca, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia ederek, tartışma sırasında hakaret ve tükürmeye maruz kaldığını söyledi. "Araçtan inip kaçınca peşinden gidip bıçakladım. Pişmanım" dedi. Leyla Koca'nın çocukları da babalarından şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Hakkı Koca'yı önce "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutumu ve "geleceği üzerindeki muhtemel etkileri" gerekçesiyle cezasını müebbet hapse çevirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - BURSA