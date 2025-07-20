Bursa\'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada aynı araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.50 sularında Ankara Yolu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi kesişiminde yaşandı. İddiaya göre Mahmut H. yönetimindeki 16 BRU 215 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa daldı. Bu sırada Muhammet S. idaresindeki 77 ABD 619 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Araç içinde bulunan sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve henüz bebek yaştaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı kavşakta uzun süre trafik akışını kontrol altına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın 16 BRU 215 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. - BURSA