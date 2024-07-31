Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

31.07.2024 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kumaş üzerine geri dönüşüm yapan fabrika alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
18:15 Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı’ndaymış Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 21:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement