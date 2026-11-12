Bursa'da görevli polis memuru Zafer Demirci, 2 yıllık tedavi sonrası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bursa'da görevli polis memuru Zafer Demirci, 2 yıllık tedavi sonrası yaşamını yitirdi

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Bursa\'da görevli polis memuru Zafer Demirci, 2 yıllık tedavi sonrası yaşamını yitirdi
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Bursa'da görevli polis memuru Zafer Demirci, 31 Aralık 2024'te görev başında beyin kanaması geçirdi ve yaklaşık 2 yıl süren tedavinin ardından İstanbul'da hayatını kaybetti. Demirci, Bursa'daki törenin ardından Kestel'deki Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da görev yaptığı sırada beyin kanaması geçiren polis memuru Zafer Demirci, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. 47 yaşındaki Demirci, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken eşi, çocuğu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Zafer Demirci, 31 Aralık 2024 tarihinde görev başında beyin kanaması geçirdi. O tarihten itibaren tedavi süreci devam eden Demirci, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Demirci için Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, ilçe emniyet müdürleri, çok sayıda meslektaşı, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Demirci'nin özgeçmişi okunurken ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Demirci'nin naaşı, yapılan duanın ardından meslektaşlarının omuzlarında tören alanından alınarak uğurlandı.

29 Nisan 1979 tarihinde Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya gelen Zafer Demirci, 2007 yılında polis okulundan mezun olduktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 2011 yılında Bitlis Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Demirci, 2014 yılında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Demirci, 2014 yılından bu yana Bursa'da görev yapıyordu.

Zafer Demirci'nin cenazesi, Kaplıkaya Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kestel ilçesindeki Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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