Bursa'da Haklarında Hapis Cezası Olan 3 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Haklarında Hapis Cezası Olan 3 Firari Yakalandı

Bursa\'da Haklarında Hapis Cezası Olan 3 Firari Yakalandı
04.07.2026 10:12
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Bursa'da yapılan operasyonda 50 yıl hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü gözaltına alındı.

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, toplam 50 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur S., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İrfan D. ile aynı suçtan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer T. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bursa polisinin firari hükümlülere yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Haklarında Hapis Cezası Olan 3 Firari Yakalandı - Son Dakika

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