Bursa'da Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan Aranan Kadın Film Gibi Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan Aranan Kadın Film Gibi Operasyonla Yakalandı

Bursa\'da Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan Aranan Kadın Film Gibi Operasyonla Yakalandı

Bursa polisi, hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan bir kadını şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. 45 yaşındaki kadının 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

09.08.2024 10:27
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Bursa dahil 5 ilde hırsızlık ve dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı olan ve 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki kadın, Bursa polisi tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde film gibi operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sürekli şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar yapan ekipler son olarak, dolandırıcılık başta olmak üzere 14 ayrı dosyadan toplamda 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 30 bin TL para cezası ile aranan M.E. (45) isimli kadının Adana'dan Bursa'ya geldiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin Adana'dan Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelmek için bilet aldığı bilgisini edindi. Zanlının bineceği otobüse Adana'dan yolcu gibi binen polis, suç makinesi kadının arka koltuğunda Bursa'ya kadar eşlik etti. Otobüs Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüse yapılan operasyonla M.E.'yi yakaladı. Polisi görünce kaçmak isteyen kadın hemen arka koltuğunda seyahat eden polis memuru tarafından otobüste etkisiz hale getirilip, ekiplere teslim edildi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirilen M.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç makinesi M.E.'nin İstanbul, Sakarya, İzmir ve Adana'da suçlara karıştığı tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan Aranan Kadın Film Gibi Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

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