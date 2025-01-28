Bursa'da İnşaat Alanında Heyelan: Bina Sakinleri Panikledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da İnşaat Alanında Heyelan: Bina Sakinleri Panikledi

Geniş Video İzle

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen heyelan sonucu 4 katlı binada panik yaşayan vatandaşlar evlerini terk etti. Yetkililer, yapılan incelemelerde ciddi bir tehlikenin olmadığını açıkladı.

28.01.2025 10:17  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaat alanında heyelan oldu: Bina kaydı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

BURSA - Bursa'da yandaki bir inşaat alanında yapılan kazı sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı binada panik yaşandı. Korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri evlerini terk etti. İhbar üzerine Nilüfer Kaymakamlığı, belediye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede korkulacak bir durum olmadığı açıklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın bitişiğindeki arsada başlayan inşaat çalışması nedeniyle 12 Ocak Pazar günü toprak kayması meydana geldi. Binanın kaydığını düşünerek panikleyen bina sahipleri hemen yetkilileri aradı. Nilüfer Kaymakamlığı'nın talimatıyla olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede toprak kayması yaşandığını ancak ciddi bir durum olmadığını tespit etti.

Deprem nedeniyle paniklediler

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem sebebi ile bir kez daha panikleyen vatandaşlar sokağa çıktı. Evlerine girmeye korkan bina sakinleri bir kez daha belediye yetkililerini arayıp bilgi verdi. Belediye ekipleri, yaptığı çalışma sonrası binada kısmi kayma meydana geldiğini fakat bunun risk oluşturmadığını tespit etti. Kaymakamlık ve belediye dileyen vatandaşlara istinat duvarı örülene kadar konaklama imkanı sunulacağını belirtti. Kolonlarda çatlak meydana gelmemesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, belediye yetkililerince müteahhit firmaya gerekli önlemleri alması için süre verildi.

Korku dolu anlar yaşayan bina sakini Melek Kılıçar, "Burada çalışan inşaat firması çok yakın kazı yaptı, dolayısıyla buralarda bir heyelan meydana geldi. Geçtiğimiz haftada yağan yağmurla birlikte bir kısmı daha kaymıştı. Bugün de deprem oldu biz de sarsılınca korkup panikledik. Belediye yetkileri geldi, binada çok hafif bir kayma meydana geldiğini ifade etti. Fakat yıkıma sebep olacak düzeyde değilmiş. Bize dilersek otelde kalma imkanı sundular. Ama biz şimdilik evde kalmayı tercih ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da İnşaat Alanında Heyelan: Bina Sakinleri Panikledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
11:35 Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı ’Kaset arşivi’ iddialarına yanıt verdi Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi
11:01 Bahçeli’den Bakan Ersoy’a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz
18:56 Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e korsan rapor yanıtı Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e korsan rapor yanıtı
18:52 Trump açıklaması sonrasında Bitcoin ETF’lerine yoğun ilgi Trump açıklaması sonrasında Bitcoin ETF'lerine yoğun ilgi
18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
18:21 Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi
18:19 Sağlık Bakanlığı: Bolu’daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi Sağlık Bakanlığı: Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi
18:02 İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı İşçiler, alevlerin arasından böyle kurtarıldı
18:01 Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor
17:59 İstanbul’da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı İstanbul'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 14:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da İnşaat Alanında Heyelan: Bina Sakinleri Panikledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.