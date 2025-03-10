Bursa\'da Kamyon Sürücüsü Tehlikeli Makas Attı

Bursa'da bir kamyon sürücüsü, trafiği hiçe sayarak dakikalarca makas attı. Üst üste kural ihlalleri yaparak trafiği tehlikeye atan kamyon, amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, bir anda makas atmaya başladı. Dakikalarca makas atarak ilerleyen kamyon adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA