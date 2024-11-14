Bursa\'da Kamyondan Demir Düşmesi Trafiği Aksattı

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Bursa'da seyir halindeki kamyondan düşen demirler metro güzergahına düştü, hem trafik hem de metro seferleri aksadı.

Ankara yolunda seyir halindeki kamyondan düşen demirler hem yola hem de 152 Evler Metro İstasyonuna düştü. Yola düşen demirler çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldı ve trafik normale döndü. Rayların üzerine düşen demirler ise görevliler tarafından kaldırıldı. Demirlerin kaldırılmasıyla metro seferleri normale döndü. - BURSA