Bursa'da Kamyonet Yaya Kadına Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Kamyonet Yaya Kadına Çarptı

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İnegöl'de kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, tedavi altına alındı. Polis soruşturma başlattı.

18.11.2024 13:10
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Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya kadın yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hayrullah B. yönetimindeki 34 FSG 602 plakalı kamyonet, 16. Mobilya Sokağa dönüş yaptığı sırada sokak üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Şennur A.'ya çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Kamyonet Yaya Kadına Çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kamyonet Yaya Kadına Çarptı - Son Dakika

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