Bursa\'da kaza: Kamyon sürücüsüne ceza

Bursa'da geçen sene meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak trafik levhasına çarpmış, alev alan kamyondan 2 kişi fırlayarak ağır yaralanırken, 2 kişi ise araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Mahkeme heyeti, kamyon sürücüsünün 1 yıl 11 ay 11 gün cezalandırılmasına karar verdi.

Kaza, geçtiğimiz sene şubat ayında saat 06.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki et yüklü 34 NGG 57 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra bariyerleri aşan kamyon trafik tabelalarının direğine çarparak alev aldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Faruk Erkoyuncu ve yanında bulunan Murat Kalbayır yola uçtu. Kamyonun yatak kısmında bulunan Selahattin Kanay ve Erkin Şeydanur ise alev alan kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen kamyona müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat müdahale sonucu söndürdü. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Murat Kalbayır ve Ömer Faruk Erkoyuncu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alev alan kamyonun içinde sıkışarak çıkmayı başaramayan Erkin Şeydanur ve Selahattin Kanay ise yanarak feci şekilde hayatlarını kaybettiler. Yanarak kamyon içinde hayatlarını kaybeden Kanay ve Şeydanur'un cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Direksiyon kitlenmiş, fren yapamamış

Sanık avukatı mahkemede kamyon sürücüsü Ömer Faruk Erkoyuncu'nun yolda kalan arkadaşı Selahattin Kanay'a yardım etmek için gittiğini, direksiyonun kitlendiğini, fren yapamadığını ve kazanın bu sebepten olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Erkoyuncu'nun 1 yıl 11 ay 11 gün cezalandırılmasına karar verdi. - BURSA