Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, metro istasyonunun duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11.02.2025 22:29  Güncelleme: 22:39
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Bursa kontrolden çıkan otomobilin metro istasyonun duvarına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Öztaş idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak metro istasyonun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kendi etrafında dönerek yolun ortasında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın içerisinden çıkarılan Öztaş, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa\'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User:
    kimse de inip bakmamış yuh herkes yolunda gitmiş. insanlıkta bitmiş 9 1 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    ulan insanlar ne büyük vicdansız olmuş ya ne ara biz bu hale geldik adam orada ölmüş yanından geçip gidiyorlar yazıklar olsun 8 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam sağ şeritten sol şeride doğru ölümüne gitmiş kim kilir kalp krizide olabilir normal bir durum değil 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kazasız Belasız Bir gün Yok 5 0 Yanıtla
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