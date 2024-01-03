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Bursa'da Koyun Sürüsü Çevre Yoluna Çıkarken Sürücüler İsyan Etti - Son Dakika
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Bursa'da Koyun Sürüsü Çevre Yoluna Çıkarken Sürücüler İsyan Etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yüzlerce koyunun bulunduğu sürü, çobanın kontrolünden çıkarak çevre yoluna çıktı. Sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmazken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar bu duruma isyan ederken koyunlar yol üzerinden uzaklaşınca trafik normale döndü.

Bursa\'da Koyun Sürüsü Çevre Yoluna Çıkarken Sürücüler İsyan Etti
03.01.2024 - 11:17,
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Bursa'da koyun sürüsü çevre yoluna çıkarken sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzlerce koyunun bulunduğu sürü, çobanın kontrolünden çıkınca bir anda çevre yoluna çıktı. Sürücülerin dikkati sayesinde olması muhtemelen bir kaza yaşanmazken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar yaşanan bu duruma isyan ederken bir süre boyunca yol üzerinde kalan koyunların gitmesiyle birlikte trafik yeniden normal akışına döndü. - BURSA

Kaynak: İHA
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