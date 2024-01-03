Bursa\'da Koyun Sürüsü Çevre Yoluna Çıkarken Sürücüler İsyan Etti

Bursa'da koyun sürüsü çevre yoluna çıkarken sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzlerce koyunun bulunduğu sürü, çobanın kontrolünden çıkınca bir anda çevre yoluna çıktı. Sürücülerin dikkati sayesinde olması muhtemelen bir kaza yaşanmazken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar yaşanan bu duruma isyan ederken bir süre boyunca yol üzerinde kalan koyunların gitmesiyle birlikte trafik yeniden normal akışına döndü. - BURSA