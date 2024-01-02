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Bursa'da küçük kız otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Bursa'da küçük kız otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ailesinin dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu. Ancak otomobil, küçük kızın yerine park halindeki minibüse çarptı.

Bursa\'da küçük kız otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
02.01.2024 - 13:01,
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Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü küçük kız yerine park halindeki minibüse çarptı.

Olay, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki H.Ç., otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu. Manevra sonrası otomobil park halindeki 16 GA 347 plakalı servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

H.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da küçük kız otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da küçük kız otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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