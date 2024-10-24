Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Geniş Video İzle

Bursa'da zihinsel engelli bir adam motosiklete çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

24.10.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosikletin önüne atlayan zihinsel engelli adam kazaya sebep oldu. Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu V.E.E., 16 MA 2592 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, yola aniden zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.K. atladı. Frene basan V.E.E., manevra yapmasına rağmen S.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü V.E.E., yolcu konumunda bulunan Amjad Zaitoun ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve yaşanan kazada ağır yaralanan Amjad Zaitoun, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü V.E.E. ile yaya S.K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi’nde dünyaya seslendi: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde dünyaya seslendi: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:02:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.