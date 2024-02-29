Bursa'da motosikletin üzerine uzanan genç, canını böyle hiçe saydı - Son Dakika
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Bursa'da motosikletin üzerine uzanan genç, canını böyle hiçe saydı

Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletin üzerine uzanarak seyreden gençin bu tehlikeli hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Bursa'da motosikletin üzerine uzanan genç, canını böyle hiçe saydı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin üzerine uzanarak seyreden genç, canını hiçe saydı. Bir süre böyle ilerleyen gencin o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa\'da motosikletin üzerine uzanan genç, canını böyle hiçe saydı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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