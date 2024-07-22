Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Beyler Beyi:

Ne biliyorsunuz belkide ölende, öldürende birilerinin canını yakmıştı ve ah almışlardı. Bu noktada İLÂHİ ADALET tecelli etti. Birazda bu açıdan bakın. Tamam ekonomik sıkıntı var eyvallah lakin ülkede bir ağaçtan yaprak düşse hemen bir yerlere saldırmakta alışkanlık oldu.