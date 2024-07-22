Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir müşteri, hesaba itiraz ederek büfe sahibini bıçaklayarak öldürdü. Büfe sahibinin akrabasını da yaralayan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 18:22  Güncelleme: 18:52
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında G.G. (50), yere düştü. Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Olay yerinde bulunan Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı.

Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

TUTUKLANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, Olaylar, Güvenlik, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • xxx User: Akşam evine sağ salim gelen artık şükrediyor 53 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Ne olduysa bize ben ekonomistim’den sonra oldu.. yazık.. 35 9 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: İnsanları böyle durumlara düşürenler utansın ne diyeyım 29 9 Yanıtla
    Bu Kim: ne alaka dayi ölduren masum diyorsun o zaman sen 12 5
  • Ali Kublay: Yaşasın demokrasi yaşasın adalet yaşasın insan hakları emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri yad edilir 5 1 Yanıtla
  • Nihat Ince: Biz niye böyle bir toplum olduk ???????? biraz düşündümde az bile bize bunlar….. 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Tasdemir: Valla bir küçük demlik çaya 300 lira para istenirse katil olmamak elde değil, ailelerine sabırlar versin iki tarafında... 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu hesaplar yüzünden her gün olaylar var incelenmeli 2 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Ne biliyorsunuz belkide ölende, öldürende birilerinin canını yakmıştı ve ah almışlardı. Bu noktada İLÂHİ ADALET tecelli etti. Birazda bu açıdan bakın. Tamam ekonomik sıkıntı var eyvallah lakin ülkede bir ağaçtan yaprak düşse hemen bir yerlere saldırmakta alışkanlık oldu. 0 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: İyi günlerimiz bunlar bir kaç ay sonra siz bakın neler neler oluyor insanlar evine ekmek götüremeyecek durunlara düşürecekler kimse mutlu değil cezaevleri insanların karnının doyacağı yer haline geldi ülkede o kadar zor geçinmek... 0 0 Yanıtla

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