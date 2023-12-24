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Bursa'da öğrenci yurdu önünde kavga çıktı - Son Dakika
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Bursa'da öğrenci yurdu önünde kavga çıktı

Bursa'da bir öğrenci yurdunun önünde çıkan kavgada gençler birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı çevredeki gençler ayırdı.

Bursa\'da öğrenci yurdu önünde kavga çıktı
24.12.2023 - 13:55,
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- Öğrenci yurdunun önünde kavgaya tutuşan gençler caddeyi boks ringine çevirdi

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

BURSA - Bursa'da bir öğrenci yurdunun önünde gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı yine çevredeki gençler ayırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. İki grup öğrenci arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Güvenlik kulübesinin önünde kavgaya tutuşan taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler kameraya yansırken, kavgayı diğer öğrenciler ayırdı.

Kaynak: İHA
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Dumlupınar, Bursa, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da öğrenci yurdu önünde kavga çıktı - Son Dakika


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