Bursa'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

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Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, havadan da helikopter desteği sağlanıyor.

Yangın, 14.00 sıralarında Bursa- Balıkesir sınırında Osmanlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler hızla yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.