Bursa'da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Bursa'da seyir halindeki motosiklet hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucu demir korkuluğa uçtu. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü şans eseri hafif yaralandı. Kazayla ilgili polis tahkikat başlattı.

27.02.2024 09:46  Güncelleme: 09:49
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Bursa'da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosiklet hafif ticari aracın kendisine çarpmasıyla demir korkuluğa uçtu. Lüks motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü şans eseri hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 31 AJD 465 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ersin Ö., yol ayrımına geldiği sırada, hemen sol şeridinde ilerleyen Ömer Y.'nin idaresindeki 16 J 0951 plakalı hafif ticari aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. AVM'nin otoparkındaki demir korkuluklara çarpan motosikletli yerde kalırken, lüks motosiklet adeta hurdaya döndü. Feci kaza motosiklet sürücüsü şans eseri hafif yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa\'da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobilin çarptığı lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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