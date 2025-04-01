Bursa\'da Servis Aracı Kazası: 1 Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre; askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken bir otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yağışlı havanında olumsuz yönde etkilediği kazada asker uğurlamasına gidenleri taşıyan servis minibüsü refüje uçup yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.