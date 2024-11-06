Bursa'da Tehlikeli Makas Atlama Anları

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Makas atan sürücünün kazayı kıl payı atlattığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir otomobilin makas atarak ilerleyen sürücü kazayı kıl payı atlattı. O anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı mevkii İzmir Yolu üzerinde meyana geldi. Otomobil sürücüsü makas atarak yol değiştirdiği sırada, kazayı kıl payı atlattı. Sürücü, yaşanan bu tehlikeli durumu fark etmeyerek yoluna devam ederken, o anlar araç kamerasıyla kayda alındı. Polis makas atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.