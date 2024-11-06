Makas atan sürücünün kazayı kıl payı atlattığı anlar kamerada
BURSA - Bursa'da bir otomobilin makas atarak ilerleyen sürücü kazayı kıl payı atlattı. O anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı mevkii İzmir Yolu üzerinde meyana geldi. Otomobil sürücüsü makas atarak yol değiştirdiği sırada, kazayı kıl payı atlattı. Sürücü, yaşanan bu tehlikeli durumu fark etmeyerek yoluna devam ederken, o anlar araç kamerasıyla kayda alındı. Polis makas atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Tehlikeli Makas Atlama Anları - Son Dakika
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