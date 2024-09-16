Telefona dalan genç kendini mazgalın içinde buldu - Son Dakika
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Telefona dalan genç kendini mazgalın içinde buldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cep telefonuna dalan bir genç, açık bırakılan mazgala düşerek ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

16.09.2024 11:33
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Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde akşam saatlerinde gerçekleşti. İsmi henüz bilinmeyen genç telefonla konuşmak üzere dışarı çıktı. Konuşması bittikten sonra telefona dalan genç bir yandan yürüyüp, bir yandan da ekrana bakmaya devam etti.

ÇEVDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

O sırada site önünde kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Ne olduğunu anlamayan genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Kaza kameraya yansırken, gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Genç mazgalın içinden çıkarıldı ve olayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Telefona dalan genç kendini mazgalın içinde buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Telefona dalan genç kendini mazgalın içinde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    o mazgal neden açık 25 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Belediyeye Tazminat davası açıyorsun ve cukkaa.. 23 0 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Aynen görünmez değil görülmez kaza. Şans eseri yaşıyoruz zaten mangal dediğin açık olur. 9 0 Yanıtla
  • Murat Korucu:
    Belediye çalışıyor. Herşey çok güzel olacak ?? 4 2 Yanıtla
  • Hakikat:
    Kabahat o mazgalin kapagini alip goturen ya da acik birakanda.Mazgalin yanina bir alarm yerlestirilmesi gerekirdi. 5 0 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    sorun telefonu kendine çok kaptıranda bunun belediye ile ilgisi yok hurdacılar çalıyor mazgalı çevredeki insanlar haber vermez ise mazgal olmadığını gelir yenisi takılır bunu haber diye belediye kötülemek 3 1 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    hep diyorum benim ulkemde yasamak rastgele 2 0 Yanıtla
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