Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alan asker, internet kafede yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alan asker, internet kafede yakalandı

Bursa\'da tezkeresine 25 gün kala izin alan asker, internet kafede yakalandı

Bursa'da askerlik görevini yerine getiren ve tezkeresine 25 gün kala izin alan Erdem Y., birliğine dönmeyerek internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan Erdem Y., adliyeye sevk edildi ve birliğine teslim edildi.

30.08.2024 14:17
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Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alarak Bursa'ya gelen ve daha sonra birliğine dönmeyen şahıs, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik görevini yerine getiren Erdem Y. (25), tezkeresine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa'ya geldi. İzni biten Erdem Y., KKTC'ye geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Erdem Y.'nin bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti. İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alan asker, internet kafede yakalandı - Son Dakika

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