Bursa\'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine ve reklam panolarına çarparak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Güneyli idaresindeki 16 AFE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine, daha sonra da reklam panolarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Görkem Güneyli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Berkay G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görkem Güneyli'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, takla atan otomobilin kaldırılmasıyla beraber normale döndü. - BURSA