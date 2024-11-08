Bursa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bursa\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Orhangazi'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.

08.11.2024 18:12
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bahçesinden topladığı zeytinleri otomobilinin bagajına ve arka koltuğuna koyarak Gemiç'teki bir yağ fabrikasına götürmek için yola çıkan Orhan B. (68) idaresindeki 16 LE 038 plakalı otomobil Gemiç kavşağında karşıya geçmek istediği esnada ana yolda seyir halinde olan Gülcan K. (35) idaresindeki 16 UCF 17 plakalı bir otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, zeytin yüklü otomobil kavşaktaki bir zeytinliğe savruldu. Kazada her iki otomobilde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. araçlardan çıkarılan her iki araç sürücüsü ile birlikte B.T.(50), M.K., S.D. ve O.A. ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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