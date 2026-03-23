Bursa'da Trafik Kazası Sonrası Kanlı Kavga
Bursa'da Trafik Kazası Sonrası Kanlı Kavga

23.03.2026 13:09
Nilüfer'de kaza sonrası çıkan kavgada çocuklu aile darbedildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çocuklu ailenin darbedildiği olay sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarıyla birlikte araçta bulunan bir aile ile gençlerden oluşan bir arkadaş grubu arasında kaza sonrası tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun sol tarafında yere düşen aile babasının darbedildiği, diğer tarafta ise anne ile grup arasında tartışma ve arbede yaşandığı anlar yer aldı. Olay sırasında çocukların korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

Kavga sonrası yaralanan aile bireyleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan şahısların tespiti için çalışma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
