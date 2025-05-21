Bursa\'da Uyuşturucu Mücadelesi İçin Farkındalık Etkinliği

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projeleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı Kent Parkı'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri ve Mor ve Ötesi konseri öncesinde kurulan bilgilendirme stantlarında yaklaşık 20 bin vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen projeler tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında gençlere ve ailelere yönelik broşürler dağıtılırken, "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" da tanıtıldı. Polis ekipleri, madde kullanımının önlenmesi ve erken müdahale için özellikle annelerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Emniyet yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının önümüzdeki dönemde de il genelindeki konser, söyleşi ve şenlik gibi büyük katılımlı organizasyonlarda sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA