Trafik ışıklarında yardımı reddeden kadın motosikletli, 2 dakika sonra kaza yaptı - Son Dakika
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Trafik ışıklarında yardımı reddeden kadın motosikletli, 2 dakika sonra kaza yaptı

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Trafik ışıklarında yardımı reddeden kadın motosikletli, 2 dakika sonra kaza yaptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kemal Bengü Caddesi'nde motosikletinin ayna ve gaz kolu ayarları bozuk olan Yasemin Koç, ışıklarda kendisine yardım etmek isteyen bir sürücüyü 'Acemi değiliz' sözleriyle geri çevirdi. Yoluna devam eden Koç, yaklaşık 2 dakika sonra kaza yaptı ancak yara almadı. O anlar, diğer sürücünün kask kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da motosikletinin ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle zor anlar yaşayan Yasemin Koç, kendisine yardım etmek isteyen başka bir motosiklet sürücüsünün teklifini "Acemi değiliz" diyerek reddetti. Yaklaşık 2 dakika sonra kaza yapan Koç, kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

TRAFİK IŞIKLARINDA YARDIM TEKLİFİ

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yasemin Koç, ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle motosikletini kontrol etmekte zorlandı. Trafik ışıklarında beklediği sırada durumu fark eden başka bir motosiklet sürücüsü, Koç'a yardım etmek istedi. Ancak Koç, yardım teklifini reddederek yoluna devam etti. Yaklaşık 2 dakika sonra ise kaza meydana geldi.

İKİ DAKİKA SONRA YERDE

Yaşadıklarını anlatan Yasemin Koç, "Ayna ve gaz kolumun ayarları bozuktu. Lambalarda yardım etmek için başka bir motosiklet sürücüsü teklifte bulundu, ben de reddettim. İki dakika sonra kaza yaptım" dedi.

Kazanın ardından kadın sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yardım teklifiyle başlayan ve kısa süre sonra kazayla sonuçlanan olay, diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafik ışıklarında yaşanan diyalog ve sonrasında meydana gelen kaza yer aldı.

Kaynak: İHA
Yasemin KoçOsmangazi3. SayfaOtomobilTrafikGüncelBursaBengüKazaSon Dakika

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