Bursa'da yoğun yağışa karşı 839 personel, 285 araç ve iş makinesi görevlendirildi - Son Dakika
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Bursa'da yoğun yağışa karşı 839 personel, 285 araç ve iş makinesi görevlendirildi

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Bursa\'da yoğun yağışa karşı 839 personel, 285 araç ve iş makinesi görevlendirildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2 gün etkili olması beklenen yoğun yağışa karşı teyakkuza geçti. Su baskını ve ulaşım olumsuzluklarına müdahale için 839 personel ile 285 araç ve iş makinesi görevlendirildi; çalışmalar AKOM koordinasyonunda 14-15 Ekim'de sürdürülecek.

Bursa'da 2 gün etkili olması beklenen yoğun yağışlara karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Kent genelinde yaşanabilecek su baskını, altyapı sorunları ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kapsamlı müdahale planı hazırlanırken, toplam 839 personel ile 285 araç ve iş makinesi görevlendirildi. Çalışmaların Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde beklenen yoğun yağış öncesinde hazırlıklarını artırdı. Olumsuzluklara karşı belediyenin farklı birimlerinden ekipler görevlendirilirken, yağış süresince meydana gelebilecek sorunlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yol bakımından altyapıya, çevre düzenlemesinden itfaiye hizmetlerine kadar birçok birimin katıldığı hazırlıklarda, ekiplerin kent genelinde koordineli şekilde görev yapması planlanıyor. Belediye tarafından paylaşılan bilgilere göre, yürütülecek çalışmalar kapsamında toplam 839 personel sahada görev alacak. Ekipler, 285 araç ve iş makinesiyle muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bulunacak. Kent genelindeki gelişmeler ise AKOM tarafından takip edilecek.

Yol bakım ve altyapı ekipleri sahada

Yoğun yağış tedbirleri kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde 350 personel ve 118 araçla görev yapacak. Ekiplerin, yağış nedeniyle yollarda meydana gelebilecek bozulmalar, ulaşımı etkileyebilecek sorunlar ve diğer olumsuzluklara müdahale etmesi için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü de 221 personel ve 102 araçla yağış süresince sahada olacak. Altyapı hizmetlerinde görev yapan ekiplerin, yağmur sularının tahliyesi, tıkanan rögarlar ve muhtemel su baskınlarıyla ilgili ihbarlara müdahale etmek üzere görevlendirildiği bildirildi. Özellikle yoğun yağış sırasında su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde yaşanabilecek sorunlara karşı ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışması hedefleniyor. Ekiplerin, kendilerine ulaşan ihbarları değerlendirerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

Park ve Bahçeler ekipleri de görevlendirildi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 90 personel ve 20 araçla çalışmalara katılacak. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde ise 86 personel ve 20 araç görev yapacak. Yağış nedeniyle kent genelindeki yeşil alanlarda ve kamusal alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgili ekiplerin hazır tutulduğu bildirildi. Çalışmaların, diğer birimlerle koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor. Tarım A.Ş. ve Park ve Bahçeler birimlerinden 20 personel ile 5 araç da müdahale çalışmalarına destek verecek. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Saha Amirliği ise 19 personel ve 17 araçla görev alacak. Böylece belediyenin farklı birimlerinden görevlendirilen ekipler, yoğun yağış süresince meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı müdahale kapasitesini artıracak.

İtfaiye ekipleri muhtemel acil durumlara karşı hazır

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 18 personel ve 3 araçla yağış tedbirlerine katılacak. Ekiplerin, ihtiyaç duyulması halinde meydana gelebilecek acil durumlara müdahale etmek üzere hazır bulunacağı belirtildi. Yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su baskınları, yollarda oluşabilecek su birikintileri ve vatandaşların yardım talebinde bulunabileceği diğer durumlara karşı ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışması amaçlanıyor. Öte yandan çağrı merkezleri ve Beyaz Masa birimlerinde görev yapan 35 personel de vatandaşlardan gelecek ihbar ve talepleri değerlendirecek. Alo 185, Alo 153 ve Beyaz Masa üzerinden iletilen bildirimlerin ilgili birimlere aktarılmasıyla müdahale sürecinin koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

839 personel, 285 araç ve iş makinesiyle mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan müdahale planına göre, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, çağrı merkezleri, Tarım A.Ş., Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalara katılacak. Toplam 839 personelin 285 araç ve iş makinesiyle görev yapacağı çalışmaların, 14-15 Ekim tarihlerinde beklenen yoğun yağış boyunca sürdürülmesi planlanıyor. Kent genelinde yaşanabilecek gelişmelerin AKOM tarafından takip edileceği, ihtiyaç duyulması halinde ekiplerin müdahale çalışmalarının koordine edileceği bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışa karşı tüm ilgili birimleriyle hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşların da yağış süresince dikkatli olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri önem taşıyor.

Kaynak: İHA
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