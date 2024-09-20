Bursa\'da Yol Verme Kavgası Meydan Muharebesine Döndü

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Bursa'da sürücüler arasında çıkan 'yol verme' kavgası meydan muharebesine döndü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, sürücüler birbirlerine yumrukla saldırdı. Kavgaya başka bir kişinin de dahil olmasıyla ortalık meydan muharebesine döndü.

Başka vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, polis soruşturma başlattı. - BURSA