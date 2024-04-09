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Bursa'da yol verme tartışması kamerada

BURSA - Bursa'da sürücüler arasındaki yol verme tartışması kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "ters yön" tabelasının bulunduğu sokağa girmek isteyen sürücü ile başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası tansiyon bir anda yükselirken araya çevrede bulunan vatandaşlar girdi. Bir süre tartışan sürücüler daha sonra yoluna devam etti.

Tartışma anı vatandaş kamerasına yansıdı.

Öte yandan, lüks cip sürücüsünün girilmez tabelasının bulunduğu sokağa girmeye çalıştığı görüldü.