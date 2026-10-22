Bursa İnegöl'de 15 yaşındaki çocuk 7 metreden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 15 yaşındaki çocuk 7 metreden düşerek ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, 3 katlı binanın balkonundan yaklaşık 7 metreden kaldırıma düşerek ağır yaralandı. İlk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın balkonundan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, gece 12.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balkona çıkarak sokağa bakan 15 yaşındaki T.D., dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden kaldırıma düştü.

Ağır yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesinde ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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