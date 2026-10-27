Bursa İnegöl\'de kazada hafif yaralanan genç sürücü hastanede doğum gününü kutladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç sürücüye, hastanede ailesi ve arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle acil servisten çıkarılan genç, pastasının üzerindeki mumları söndürürken hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Cerrah Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Emir Ç. (19) yönetimindeki 35 ACU 251 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Samet A. (23) yönetimindeki 16 ACT 578 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yoldan çıkarak kaldırım üzerinde durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 16 ACT 578 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ogün A. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından doğum günü sürprizi

Kazada hafif yaralanan sürücü Samet A.'nın tedavisi tamamlandı. Acil servisten tekerlekli sandalyeyle çıkarılan gence, ailesi ve arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Ailesinin getirdiği doğum günü pastasını karşısında gören genç sürücü, yaşadığı ilginç anın ardından pastanın üzerindeki yanan mumları söndürdü. Kaza nedeniyle zor bir gün geçiren Samet A., sevdiklerinin sürpriziyle moral buldu.

"Bugün doğum günüm böyle geçti, sağlık olsun"

Kazayı anlatan Samet A., çevre yolunda düşük hızla ilerlediği sırada otomobiline arkadan çarpıldığını belirterek şunları söyledi:

"Doğum günümde çevre yolunda 30-40 kilometre hızla ilerliyordum. Bir anda bana çarptılar. Araç perte çıktı, ben de hafif yaralandım. Bugün doğum günüm böyle geçti sağlık olsun, ne yapalım. Bütün arkadaşlarım sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Burada kutladık doğum günümü."

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.