Bursa İnegöl'de kazada hafif yaralanan genç sürücü hastanede doğum gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de kazada hafif yaralanan genç sürücü hastanede doğum gününü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa İnegöl\'de kazada hafif yaralanan genç sürücü hastanede doğum gününü kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa İnegöl\'de kazada hafif yaralanan genç sürücü hastanede doğum gününü kutladı
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hafif yaralanan genç sürücü, tedavisinin ardından acil servisten tekerlekli sandalyeyle çıktı. Ailesi ve arkadaşları hastanede doğum günü sürprizi yaptı; genç sürücü mumları söndürerek moral buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç sürücüye, hastanede ailesi ve arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle acil servisten çıkarılan genç, pastasının üzerindeki mumları söndürürken hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Cerrah Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Emir Ç. (19) yönetimindeki 35 ACU 251 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Samet A. (23) yönetimindeki 16 ACT 578 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yoldan çıkarak kaldırım üzerinde durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 16 ACT 578 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ogün A. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından doğum günü sürprizi

Kazada hafif yaralanan sürücü Samet A.'nın tedavisi tamamlandı. Acil servisten tekerlekli sandalyeyle çıkarılan gence, ailesi ve arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Ailesinin getirdiği doğum günü pastasını karşısında gören genç sürücü, yaşadığı ilginç anın ardından pastanın üzerindeki yanan mumları söndürdü. Kaza nedeniyle zor bir gün geçiren Samet A., sevdiklerinin sürpriziyle moral buldu.

"Bugün doğum günüm böyle geçti, sağlık olsun"

Kazayı anlatan Samet A., çevre yolunda düşük hızla ilerlediği sırada otomobiline arkadan çarpıldığını belirterek şunları söyledi:

"Doğum günümde çevre yolunda 30-40 kilometre hızla ilerliyordum. Bir anda bana çarptılar. Araç perte çıktı, ben de hafif yaralandım. Bugün doğum günüm böyle geçti sağlık olsun, ne yapalım. Bütün arkadaşlarım sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Burada kutladık doğum günümü."

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Acil ServisDoğum GünüOtomobil3. SayfaİnegölGüncelBursaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
MHP’li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı
Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
08:04
İsrail’de tarihi gün Gözler sandıktan çıkacak kararda
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
07:56
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
07:25
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
06:47
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:17:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de kazada hafif yaralanan genç sürücü hastanede doğum gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei