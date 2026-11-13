Bursa İnegöl\'de lodosun çarptığı kapı 13 yaşındaki öğrencinin parmağını kopardı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Ortaokulu'nda lodosla hızla kapanan kapıya sıkışan 13 yaşındaki öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenci İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; jandarma inceleme başlattı.

KAPI KÜÇÜK ÇOCUĞUN PARMAĞINI KOPARDI

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Recep O. sınıf kapısından çıkmak istediği sırada şiddetli lodosun etkisiyle kapı aniden hızla kapandı. Kapıya sıkışan öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içerisinde kalan öğrenci için okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tedavisinin ardından öğrenci, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.