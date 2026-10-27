Bursa İnegöl\'de orman ürünleri fabrikasındaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda meydana geldi. Silodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.