Bursa İznik'te aranan 5 şüpheli yakalandı, 2'si kesinleşmiş cezayla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İznik'te aranan 5 şüpheli yakalandı, 2'si kesinleşmiş cezayla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa İznik\'te aranan 5 şüpheli yakalandı, 2\'si kesinleşmiş cezayla tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa İznik\'te aranan 5 şüpheli yakalandı, 2\'si kesinleşmiş cezayla tutuklandı
Haber Videosu

Bursa'nın İznik ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik çalışmasında 5 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden 10 yıl, yağmadan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl, yağma suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K., S.K., K.B., R.D. ve D.Z. isimli 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarında M.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl, R.D.'nin ise yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. D.Z.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli para cezası bulunduğu, K.B.'nin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, S.K.'nin ise kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan D.Z., K.B. ve S.K. serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ve R.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelİznikBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:39
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa İznik'te aranan 5 şüpheli yakalandı, 2'si kesinleşmiş cezayla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android