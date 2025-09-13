Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat ekipleri tam teçhizatla bekledi - Son Dakika
Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat ekipleri tam teçhizatla bekledi

Kapalıçarşı\'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat ekipleri tam teçhizatla bekledi
13.09.2025 10:22
Bursa'da tarihi dokusu ve yoğun ziyaretçi sayısıyla dikkatleri çeken Kapalıçarşı'da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet. Olası suçlara karşı çarşı içinde 7 gün 24 saat tam teçhizatla devriye atan ekipler, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor.

Bursa'da günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan ve Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'nın dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

ANİDEN ÖZEL HAREKAT TİMLERİ BELİRDİ

Kapalaçarşı'nın dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor.

Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Tam teçhizatlı özel harekat ekipleri böyle bekledi

VATANDAŞLAR DA ESNAFLAR DA MEMNUN

Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Tam teçhizatlı özel harekat ekipleri böyle bekledi

SÜREKLİ DEVRİYE GEZİYORLAR

Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor.

Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Tam teçhizatlı özel harekat ekipleri böyle bekledi

GÖREN TELEFONUNA SARILIYOR

Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistler tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydediliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, bursa

Son Dakika 3.Sayfa Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat ekipleri tam teçhizatla bekledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat ekipleri tam teçhizatla bekledi - Son Dakika
