Kapalıçarşı\'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat ekipleri tam teçhizatla bekledi

Bursa'da günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan ve Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'nın dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

ANİDEN ÖZEL HAREKAT TİMLERİ BELİRDİ

Kapalaçarşı'nın dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor.

VATANDAŞLAR DA ESNAFLAR DA MEMNUN

Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

SÜREKLİ DEVRİYE GEZİYORLAR

Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor.

GÖREN TELEFONUNA SARILIYOR

Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistler tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydediliyor.